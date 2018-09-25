«Оренбург» и «Динамо» в Барнауле откроют кубковую программу 1/16 финала

25 сентября в 13.00 мск на стадионе «Динамо» в Барнауле состоится матч 1/16 финала Олимп — Кубка России. Местное «Динамо» примет ФК «Оренбург». Это будет первый поединок на данной стадии турнира.

25 сентября также сыграют «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Урал» (Екатеринбург).

ФК «Оренбург» в последнем матче чемпионата РПЛ сыграл вничью на выезде в Грозном с «Ахматом» — 1:1. Команда из Оренбурга находится на 7-м месте в турнирной таблице.

Барнаульское «Динамо» дома в рамках первенства второй лиги России проиграло «Сибири-2» в результативном поединке — 2:3.

