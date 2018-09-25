Саратовская область заняла первое место в ПФО по стоимости минимального набора продуктов питания

Саратовская область заняла первое место среди регионов ПФО по стоимости минимального набора продуктов питания. Данные приводит региональное Минэкономразвития.

Стоимость набора составила 3 208,7 рублей, что на 1,7% ниже, чем в августе текущего года. В ведомстве добавили, что в области самый низкий уровень цен на говядину, баранину, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, маргарин, творог, пшено и огурцы.

Кроме того, по данным статистики, цена картофеля, капусты, моркови сложилась на 1—2 рубля выше, чем в среднем в ПФО, за минувшую неделю цены на морковь снизились на 5,5%, картофель — на 1,7%, капусту — на 1,6%.

Добавим, в минимальный набор продуктов питания входит 33 наименования — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.

Напомним, ранее в Пермском крае упали цены на российское пиво и коньяк.