В Пермском крае упали цены на российское пиво и коньяк

В Пермском крае подешевели российское пиво и коньяк. Данные приводит Пермьстат.

Согласно отчету ведомства, цены на алкоголь снизились в среднем на 3—-8%. Упала стоимость молока и творога на 1,65—7,24%, также было зафиксировано сезонное снижение ценника на овощи. Помидоры и огурцы подешевели в два раза.

Между тем подорожали мясо индейки, сосиски, сардельки и окорочка на 2,95—4,51%. Газированные напитки, кофе в зернах и сыр стали стоить дороже на 2,06—5,96%. Прирост цен на кисломолочные продукты составил 2,56—3,41%.

В целом стоимость минимального набора продуктов питания за июль этого года увеличилась по сравнению с прошлым месяцем на 1,13% и составила 3 913 рублей на человека.

Напомним, ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в Пермском крае.