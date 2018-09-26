Средний размер автокредита в Татарстане составил 640 тысяч рублей

В августе 2018 года средний размер автокредита в Татарстане составил 641,2 тыс. рублей, что на 12,5%, или на 71 тыс. рублей, выше показателей аналогичного периода 2017 года.

При этом, по данным НБКИ, самый большой размер автокредита в Москве — 1,1 млн рублей, Московской области — 955 тыс. рублей и Санкт-Петербурге (928 тыс. рублей). А среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования самое низкое значение данного показателя зафиксировано в республиках Татарстан (641,2 тыс. руб.) и Башкортостан (643,1 тыс. руб.), Оренбургской области (647,9 тыс. руб.), Чувашской республике (652,2 тыс. руб.) и Пермском крае (657,0 тыс. руб.).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, в последние месяцы средний размер автокредита рос довольно существенными темпами, а в августе он еще больше ускорился. Одной из главных причин такого роста является удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит.