Уехавшего во время домашнего ареста на лечение в Москву Тумаева заключили под стражу

Экс-директора ижевского предприятия «Спецгазавтотранс» (дочернее предприятие «Газпрома») Владимира Тумаева, обвиняемого в организации покушения на убийство своего бывшего бизнес-партнера, заключили под стражу. Именно такое решение принял Басманный суд Москвы накануне вечером, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Андрей Захаров.

Отметим, что ранее Тумаев находился под домашним арестом, однако, как утверждает следствие, без уведомления отправился в Москву на лечение. Там он и был обнаружен следователями, но из-за проблем с сердцем он вновь угодил в больницу.

По словам Андрея Захарова, Тумаев взят под стражу до 20 ноября, однако по состоянию здоровья его поместили в больницу при изоляторе.

«В общем, определил доктор его в больницу. Находиться теперь будет Тумаев В.А. в больнице во 2-м отделении при изоляторе номер 2 на улице Ленской города Москвы», — написал адвокат.