Вратарь «СЮ» Юха Метсола: «Круто, что отдал голевой пас»

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал победу со счетом 5:0 над челябинским «Трактором» в гостях:



— Сегодня удалось сыграть на «ноль», сложно было?

— Провести все 60 минут и не пропустить — всегда непросто. Сегодня защита играла очень близко у ворот и всячески мне помогала. Приятно было не пропустить, я делал все для этого.



— Вы поучаствовали в четвертой шайбе как ассистент, приятное достижение?



— Вообще, это не моя работа (смеется). Но круто, что отдал пас.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 26 сентября в Минске против «Динамо».

