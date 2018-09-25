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Вратарь «СЮ» Юха Метсола: «Круто, что отдал голевой пас»

09:46, 25.09.2018
Вратарь «СЮ» Юха Метсола: «Круто, что отдал голевой пас»
Фото: https://hcsalavat.ru

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал победу со счетом 5:0 над челябинским «Трактором» в гостях:

— Сегодня удалось сыграть на «ноль», сложно было?

— Провести все 60 минут и не пропустить — всегда непросто. Сегодня защита играла очень близко у ворот и всячески мне помогала. Приятно было не пропустить, я делал все для этого.

— Вы поучаствовали в четвертой шайбе как ассистент, приятное достижение?

— Вообще, это не моя работа (смеется). Но круто, что отдал пас.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 26 сентября в Минске против «Динамо».

СпортХоккей Башкортостан
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