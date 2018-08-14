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ВТБ выкупит как минимум 75% акций банка «Возрождение»

16:07, 14.08.2018

Группа ВТБ договорилась о покупке акций банка «Возрождение» с фондом Bonum Capital (представляет интересы контролирующего акционера «Возрождения» Дмитрия Ананьева).

ВТБ намерен приобрести не менее 75% акций банка.

«Стороны планируют закрыть сделку в сентябре после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ», — говорится в сообщении ВТБ.

После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году.

Отмечается, что стратегия развития «Возрождения» будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области по работе и с розничными и с корпоративными клиентами.

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