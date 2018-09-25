Участники ядерной сделки договорились создать механизм для расчетов с Ираном

Участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчетов с Тегераном в условиях американских санкций.

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини зачитала совместное заявление России, Великобритании, Германии, Китая и Франции. В нем говорится, что иранские власти «в полной мере выполняют свои обязательства, касающиеся ядерной сферы».

Кроме того, «Пятерка» договорилась поддерживать экспорт нефти и газа из Ирана и защищать компании, ведущие бизнес с этой страной, передает ТАСС.



Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года СВПД. До этого Вашингтон объявил о выходе из соглашения с Тегераном по ядерной программе.

