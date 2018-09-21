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Обновленный УАЗ «Патриот» начали выпускать на Ульяновском автозаводе

15:20, 21.09.2018
Обновленный УАЗ «Патриот» начали выпускать на Ульяновском автозаводе
Фото: uaz.ru

На Ульяновском автозаводе стартовало производство модернизированного российского внедорожника УАЗ «Патриот».

Обновленный джип оснастят мотором мощностью 150 лошадиных сил 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ Pro, также доработаны 5-ступенчатая механическая коробка передач и сцепление. Машина будет собраться в четырех комплектациях: «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум», рассказали в пресс-службе автозавода.

Стоит отметить, что в продажу автомобиль поступит в 2019 году.

Напомним, Ульяновский автомобильный завод в апреле повысил цены на модели «Патриот» и «Пикап» 2018 года.

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