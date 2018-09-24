В результате пожара в многоквартирном доме в Саратове погиб один человек, еще двое пострадали
В результате пожара в многоквартирном доме на улице Буровой в Заводском районе Саратова погиб один человек, еще двое получили ожоги.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, из дома эвакуировали 75 жильцов. На данный момент спасателям удалось локализовать возгорание.
Источник в экстренных службах сообщил, что речи о взрыве в доме не идет.
«Возможно, и произошел хлопок уже после возникновения пожара. Разрушений в доме нет», — отметил собеседник.
Ранее в вагоне пассажирского поезда Саратов — Адлер произошел сильный пожар.Происшествия
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