В результате пожара в многоквартирном доме в Саратове погиб один человек, еще двое пострадали

В результате пожара в многоквартирном доме на улице Буровой в Заводском районе Саратова погиб один человек, еще двое получили ожоги.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, из дома эвакуировали 75 жильцов. На данный момент спасателям удалось локализовать возгорание.

Источник в экстренных службах сообщил, что речи о взрыве в доме не идет.

«Возможно, и произошел хлопок уже после возникновения пожара. Разрушений в доме нет», — отметил собеседник.

Ранее в вагоне пассажирского поезда Саратов — Адлер произошел сильный пожар.