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В вагоне пассажирского поезда Саратов — Адлер произошел сильный пожар

09:23, 11.07.2018
В вагоне пассажирского поезда Саратов — Адлер произошел сильный пожар
Фото: pixabay.com

Поздно ночью на станции в Ростовской области произошло возгорание в вагоне пассажирского поезда Саратов — Адлер.

Для ликвидации последствий происшествия на место прибыли пожарные. Все пассажиры были эвакуированы из вагона. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Причина пожара выясняется. Добавим, что движение по станции не прерывалось. Сам поезд был задержан почти на два часа.

Напомним, ранее в Пензе случился крупный пожар в производственном здании.

Происшествия
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