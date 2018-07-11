В вагоне пассажирского поезда Саратов — Адлер произошел сильный пожар

Поздно ночью на станции в Ростовской области произошло возгорание в вагоне пассажирского поезда Саратов — Адлер.

Для ликвидации последствий происшествия на место прибыли пожарные. Все пассажиры были эвакуированы из вагона. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Причина пожара выясняется. Добавим, что движение по станции не прерывалось. Сам поезд был задержан почти на два часа.

Напомним, ранее в Пензе случился крупный пожар в производственном здании.