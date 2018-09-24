Экс-директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинул «Еврохим» после 2,5 месяца работы
Бывший директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинул пост главного исполнительного директора Eurochem Group AG.
Как сообщает пресс-служба компании, он покидает компанию по личным причинам.
Исполняющим обязанности руководителя группы назначен финансовый директор Кузьма Марчук.
Напомним, Страшнов возглавил «Еврохим» в июле этого года. Ранее он занимал пост операционного директора группы.Экономика
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