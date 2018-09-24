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Экономика

Экс-директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинул «Еврохим» после 2,5 месяца работы

23:56, 24.09.2018
Экс-директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинул «Еврохим» после 2,5 месяца работы
Фото: minsvyaz.ru

Бывший директор «Почты России» Дмитрий Страшнов покинул пост главного исполнительного директора Eurochem Group AG.

Как сообщает пресс-служба компании, он покидает компанию по личным причинам.

Исполняющим обязанности руководителя группы назначен финансовый директор Кузьма Марчук.

Напомним, Страшнов возглавил «Еврохим» в июле этого года. Ранее он занимал пост операционного директора группы.

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