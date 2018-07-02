Экс-глава «Почты России» Страшнов возглавил «Еврохим»

Бывший глава «Почты России» Дмитрий Страшнов приступил к обязанностям генерального директора Eurochem Group AG («Еврохим»). Об этом сообщила пресс-служба компании.



На новом посту Страшнов сменил Дмитрия Стрежнева, руководившего группой 15 лет. Последний является миноритарным акционером группы и останется в совете директоров, передает «Интерфакс».



Напомним, что Страшнов с ноября 2017 года работал в «Еврохим» в должности операционного директора, с 2013 по 2017 год занимал пост генерального директора «Почты России».



О том, что Дмитрий Страшнов займет пост генерального директора группы «Еврохим», стало известно еще в конце апреля этого года.