ТГК-16 выражает соболезнования в связи с кончиной Льва Гершанова

23 сентября на 51-м году ушел из жизни Лев Гаррьевич Гершанов, директор ООО «ЧОП Кеннард».

ТГК-16 выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Льва Гаррьевича.

«Лев Гаррьевич много сил и энергии посвятил серьезному и ответственному делу — служению обществу и государству. Пройдя последовательно важнейшие ступени профессионального становления и служебного роста, Лев Гаррьевич зарекомендовал себя грамотным и чутким руководителем, истинным профессионалом. Его жизненный путь и насыщенная трудовая деятельность заслуживают уважения и признания граждан.

Хороший, отзывчивый человек с добрым сердцем и открытой душой, мудрый наставник. Светлая память о Льве Гаррьевиче навсегда останется в наших сердцах, в сердцах его родных и близких. Это действительно невосполнимая потеря, разделяем вашу боль и скорбь».