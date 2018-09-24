Додона временно отстранили от исполнения обязанностей президента из-за отказа назначить министров
Конституционный суд Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны.
«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер», — заявил председатель суда Михай Поалелунжь, сообщает «РИА Новости».
При этом сам Додон заявил, что не уступит кабмину в вопросе назначения двух новых министров. По словам президента, его поддерживает большинство граждан Молдавии, но парламент страны сделал все возможное, чтобы урезать полномочия главы государства.ОбществоВласть
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