Додона временно отстранили от исполнения обязанностей президента из-за отказа назначить министров

Конституционный суд Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны.

«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер», — заявил председатель суда Михай Поалелунжь, сообщает «РИА Новости».

При этом сам Додон заявил, что не уступит кабмину в вопросе назначения двух новых министров. По словам президента, его поддерживает большинство граждан Молдавии, но парламент страны сделал все возможное, чтобы урезать полномочия главы государства.