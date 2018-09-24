Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +23

Сегодня, 24 сентября, в Татарстане будет переменная облачность. Утром в отдельных районах туман. Днем местами дождь, гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами порывистый сильный до 17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +15 до +20 градусов, на востоке до +23 градусов. В Казани днем ожидается от +15°С до +18°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +18°С до +21°С.