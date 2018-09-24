Бизнес выступил против введения в регионах России туристического сбора

«Опора России» выступила против введения туристического сбора в Санкт-Петербурге, так как это разрешит вводить его и в других регионах России. Об этом бизнесмены заявили в письме первому вице-премьеру Антону Силуанову.

Бизнесмены заявили, что сбор станет дополнительной преградой для развития внутреннего туризма. По их словам, он уже вызывает сложности у отельеров Крыма, Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краев.

«Заплатить его можно лишь на месте, в гостинице, и для многих туристов эта необходимость стала сюрпризом. Хотя речь шла лишь о нескольких сотнях рублей, люди реагировали негативно»,— цитирует вице-президента организации Алексея Кожевникова «Коммерсант».

Кроме того, по мнению «Опоры», введение дополнительного налога будет способствовать развитию теневого рынка.

В Минфине РФ отметили, что предложение рассматривалось по поручению правительства, но пока решено включить в Налоговый кодекс уже существующий в четырех регионах сбор. Вопрос о введении туристического сбора, уточнили в Минфине, требует дальнейшей проработки.

Напомним, ранее вице-мэр Казани Евгения Лодвигова заявила, что туристический налог способствовал бы развитию туризма.