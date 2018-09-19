Вице-мэр Казани о туристическом налоге: «Он шел бы на благо города»

Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова на VII глобальном саммите ЮНВТО по городскому туризму заявила, что туристический налог способствовал бы развитию туризма.

«Такой налог может существенно помочь дальнейшему развитию сферы туризма, он шел бы на благо города. Налог чаще всего не так ощутим для туриста, в большинстве городов он не превышает евро с человека, но это было бы хорошим подспорьем для развития отрасли» — цитирует Лодвигову пресс-служба мэрии Казани.



Ранее сообщалось, что российские регионы могут получить право взимать туристический сбор по аналогии с курортным сбором. Предполагается, что он будет составлять до 2% от цены проживания.