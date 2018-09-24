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Самарские власти сократят количество вице-губернаторов в регионе

14:31, 24.09.2018
Самарские власти сократят количество вице-губернаторов в регионе
Фото: wikimedia.org

В Самарской области изменилась структура правительства. Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Азаровым, приняла губдума.

Изменения касаются сокращения числа вице-губернаторов и переименования двух министерств. В частности, Министерство экономического развития, инвестиций и торговли станет Министерством экономического развития и инвестиций, а Министерство промышленности и технологий — Министерством промышленности и торговли. Также министры не могут занимать должность вице-губернаторов.

Напомним, ранее Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области.

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