Самарские власти сократят количество вице-губернаторов в регионе
В Самарской области изменилась структура правительства. Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Азаровым, приняла губдума.
Изменения касаются сокращения числа вице-губернаторов и переименования двух министерств. В частности, Министерство экономического развития, инвестиций и торговли станет Министерством экономического развития и инвестиций, а Министерство промышленности и технологий — Министерством промышленности и торговли. Также министры не могут занимать должность вице-губернаторов.
Напомним, ранее Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области.ОбществоВласть
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