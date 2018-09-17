Новости общества

15:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области

13:47, 17.09.2018
Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области
Фото: kremlin.ru

Сегодня Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области.

Церемония прошла в Самарском академическом театре оперы и балета. Азаров получил удостоверение губернатора Самарской области, затем он принял присягу, сообщает «Интерфакс».

Сегодня стало известно, что в церемонии инаугурации губернатора Самарской области примет полпред РФ в ПФО Игорь Комаров.

Ранее избирательная комиссия Самарской области признала Дмитрия Азарова победителем прошедших 9 сентября выборов губернатора региона. Он получил 72,63% голосов. Явка на выборах составила 48,05%.

Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Дмитрий Азаров.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты