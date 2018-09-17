Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области

Сегодня Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области.

Церемония прошла в Самарском академическом театре оперы и балета. Азаров получил удостоверение губернатора Самарской области, затем он принял присягу, сообщает «Интерфакс».

Сегодня стало известно, что в церемонии инаугурации губернатора Самарской области примет полпред РФ в ПФО Игорь Комаров.

Ранее избирательная комиссия Самарской области признала Дмитрия Азарова победителем прошедших 9 сентября выборов губернатора региона. Он получил 72,63% голосов. Явка на выборах составила 48,05%.



Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Дмитрий Азаров.

