Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области
Сегодня Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области.
Церемония прошла в Самарском академическом театре оперы и балета. Азаров получил удостоверение губернатора Самарской области, затем он принял присягу, сообщает «Интерфакс».
Сегодня стало известно, что в церемонии инаугурации губернатора Самарской области примет полпред РФ в ПФО Игорь Комаров.
Ранее избирательная комиссия Самарской области признала Дмитрия Азарова победителем прошедших 9 сентября выборов губернатора региона. Он получил 72,63% голосов. Явка на выборах составила 48,05%.
Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Дмитрий Азаров.
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