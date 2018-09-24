Депутат Госдумы России попросил проверить коллекторов, угрожающих ветерану в Казани

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член ЛДПР Ярослав Нилов попросил проверить действия коллекторов, которые угрожали ветерану из Казани.

Нилов решил обратиться к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Он в письме описал им ситуацию и заявил, что угрозы коллекторов прямо попадают по действие соответствующих статей Уголовного кодекса РФ. Нилов в своих обращениях указывает на необходимость всесторонней проверки их действий, передает «РИА Новости».

Напомним, с ветерана Великой Отечественной войны Юрия Величко управляющая компания Авиастроительного района решила с помощью коллекторов взыскать 45 тысяч рублей якобы «долга». К истории уже подключился глава СКР Александр Бастрыкин.