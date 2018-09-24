Рапиристки Башкортостана выиграли серебряные медали на турнире в Казани

Первая сборная Курской области выиграла командные соревнования на всероссийском турнире в Казани, в котором принимали участие спортсменки в возрасте до 23 лет, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

В финале курские фехтовальщицы встретились с рапиристками Башкортостана. Первый круг прошел в равной борьбе — 14:14. Но в четвертом бою Виталина Анащенкова нанесла шесть безответных уколов Екатерине Куклиной. Благодаря этому курянки оторвались от соперниц и больше инициативу не упустили — 45:35.

В матче за третье место «Татарстан-1» (Полина Белоусова, Арина Прыткова, Анастасия Семенова, Лиана Хакимуллина) была сильнее второй команды из Курска — 45:28.

