Власти Удмуртии возьмут на себя полномочия Ижевска по госзакупкам

Правительство Удмуртии постепенно переведет на себя полномочия по проведению закупок для нужд муниципальных заказчиков в Ижевске. Они поэтапно перейдут Региональному центру закупок республики.

Уже в этом году центр возьмет на себя определение поставщиков для муниципальных учреждений и предприятий в закупках от 3 млн рублей, следует из документа, опубликованного на портале правительства Удмуртии. Однако уже со следующего года в ведении центра будут все муниципальные закупки Ижевска от 100 тысяч рублей.

Ранее депутаты Госсовета Удмуртии утвердили аналогичную передачу полномочий региональному центру закупок от Глазова. Проекты соглашений с другими муниципалитетами также публиковались на сайте кабмина.