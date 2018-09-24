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«Нижний Новгород» потерпел поражение в городе-герое Волгограде

13:34, 24.09.2018
«Нижний Новгород» потерпел поражение в городе-герое Волгограде
Фото: fcnn2018.ru

После матча «Ротор» — «Нижний Новгород», закончившегося вторым гостевым поражением «горожан» в чемпионате ФНЛ — 1:2, наставники команд подвели итоги поединка.

— Мы больше контролировали мяч и создали больше моментов для взятия ворот соперника, но в первом тайме не смогли их реализовать. Футбол состоит из ошибок. Мы допустили их на одну больше. Ну и, конечно же, самим надо забивать, — отметил главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев.

Главный тренер волгоградского «Ротора» Роберт Евдокимов был доволен результатом, но не игрой:

— По качеству это была одна из худших наших игр. Готовились к «Нижнему» серьезно, но у нас ничего не получалось. Может, не восстановились. Преимущество было на стороне гостей, в том числе и в контроле мяча они нас превзошли. Но мы, несмотря на наше физическое состояние, добились победы. А это для нас сейчас важнее качества футбола, — сказал наставник.

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