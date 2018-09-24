Госсовет Татарстана утвердил членом региональной Общественной палаты главврача санатория «Ливадия»

Госсовет Татарстана в ходе 41-го заседания утвердил членом Общественной палаты РТ главного врача санатория «Ливадия» Фарида Галимуллина. За него проголосовали 74 депутата.

Среди кандидатов на это место были директор УК «Базис-Инвест-Холдинг» Андрей Герасимов, а также глава общественной организации «Интеграция» Павел Кочкарев и председатель Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил нового члена Общественной палаты РТ. Им стал президент НКО «Фонд развития и поддержки высшего и среднего профессионального образования «Лига», ректор Института социальных и гуманитарных знаний Александр Пономарев.