Минниханов утвердил членом Общественной палаты ректора ИСГЗ
Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил нового члена Общественной палаты РТ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте президента РТ.
Новым членом Общественной палаты стал президент НКО «Фонд развития и поддержки высшего и среднего профессионального образования «Лига», ректор Института социальных и гуманитарных знаний Александр Пономарев.
Напомним, сегодня Минниханов вручил 56 татарстанцам государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.ОбществоВласть Татарстан
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