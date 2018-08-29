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Минниханов утвердил членом Общественной палаты ректора ИСГЗ

13:32, 29.08.2018
Минниханов утвердил членом Общественной палаты ректора ИСГЗ
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил нового члена Общественной палаты РТ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте президента РТ.

Новым членом Общественной палаты стал президент НКО «Фонд развития и поддержки высшего и среднего профессионального образования «Лига», ректор Института социальных и гуманитарных знаний Александр Пономарев.

Напомним, сегодня Минниханов вручил 56 татарстанцам государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.

ОбществоВласть Татарстан
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