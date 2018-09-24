ХК «Ижсталь» заключил контракты с нападающими Щенковым и Багиным

ХК «Ижсталь» заключил контракты с нападающими Сергеем Щенковым и Романом Багиным, сообщает пресс-служба клуба из Удмуртии.

В расположение клуба прибыл еще один форвард — Герман Грачев, командированный из череповецкой «Северстали».

Кроме того, команду покинули нападающий Евгений Щанкин и защитник Никита Мойсеев.

Ижевский клуб неудачно играет в чемпионате Высшей хоккейной лиги, потерпев пять поражений подряд после удачной первой домашней игры против «Куньлунь Ред Стар-ОЭРДЖИ» из Китая — 3:1.

Команда из Удмуртской Республики занимает 27-е место среди 29 команд ВХЛ, набрав всего три очка.

