Рост реальных зарплат россиян в 2019 году замедлится — Голикова

Правительство РФ ожидает замедления роста реальной заработной платы россиян в 2019 году до 1,4% из-за ее бурного роста в 2018 году.

«Показатели, заданные в майском указе президента 2012 года о доведении к 2018 году средней заработной платы отдельных категорий бюджетных работников до установленных значений, фактически были достигнуты в марте 2018 года. Сегодня эти достижения серьезно увеличили реальную заработную плату. По последним данным, рост реальной заработной платы за семь месяцев 2018 года составляет 8,8%», — цитирует вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову «РИА Новости».

Напомним, министерство экономического развития также ожидает резкого замедления роста реальных зарплат в России — с 6,3% в 2018 году до 1% в 2019 году.