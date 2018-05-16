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В ГК «Нэфис» опровергли закрытие «Казанского жирового комбината» на время ЧМ-2018

13:50, 16.05.2018
В ГК «Нэфис» опровергли закрытие «Казанского жирового комбината» на время ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Информация о приостановлении работы АО «Казанский жировой комбинат» на время чемпионата мира по футболу — 2018 недостоверна. Об этом «Реальному времени» заявили в PR-службе ГК «Нэфис».

«Информация не соответствует действительности», — сообщили там в ответ на запрос о закрытии КЖК на время ЧМ-2018.

Ранее «Реальному времени» стало известно, что на время чемпионата мира сотрудников «Казанского жирового комбината» отправляют в отпуск, а работу самого предприятия останавливают для того, что бы не было перебоев со светом.

Промышленность Татарстан
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