В ГК «Нэфис» опровергли закрытие «Казанского жирового комбината» на время ЧМ-2018

Информация о приостановлении работы АО «Казанский жировой комбинат» на время чемпионата мира по футболу — 2018 недостоверна. Об этом «Реальному времени» заявили в PR-службе ГК «Нэфис».

«Информация не соответствует действительности», — сообщили там в ответ на запрос о закрытии КЖК на время ЧМ-2018.



Ранее «Реальному времени» стало известно, что на время чемпионата мира сотрудников «Казанского жирового комбината» отправляют в отпуск, а работу самого предприятия останавливают для того, что бы не было перебоев со светом.