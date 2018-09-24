Фермеры США оказались под угрозой разорения из-за рекордного экспорта российской пшеницы

Рекордные объемы урожая и экспорта пшеницы из России является угрозой благосостоянию американских фермеров, которые все реже выдерживают конкуренцию на этом рынке.



По данным The Wall Street Journal, Россия экспортировала более 40 млн т пшеницы за минувший сельскохозяйственный год (завершился 30 июня), что примерно в два раза больше, чем годом ранее. Этот показатель является крупнейшим в мире за последнюю четверть века.



Кроме того, торговые споры США с Китаем и другими странами могут сделать российскую пшеницу еще более привлекательной, если крупнейшие импортеры введут ответные пошлины на американское зерно.

Также среди преимуществ российского зерна газета указывает его цену, которая связана со снижением курса рубля по отношению к доллару.

Ранее стало известно, что американская пшеничная ассоциация с 1 октября закрывает подразделение в Росии из-за отсутствия спроса на пшеницу из США.