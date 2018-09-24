Минниханов о сокращении сельхозземель: «Земля должна работать»

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал сокращение сельхозземель в республике.

«Сокращение в Татарстане сельхозземель диктует необходимость принятия мер по предотвращению их выведения из сельхоз оборота», — отметил он в своем ежегодном послании в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева.

По его словам, за четыре года площадь земель уменьшилась на 6,5 тыс. га, из которых много переведено в земли населенных пунктов.

«Земля должна работать», — заявил Минниханов.

Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие – всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».

