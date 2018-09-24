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Татарстану необходимы изменения в структуре правительства РТ — Минниханов

11:01, 24.09.2018
Татарстану необходимы изменения в структуре правительства РТ — Минниханов
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане необходимо изменить структуру правительства РТ и повысить эффективность системы местного управления.

«Необходимы изменения в структуре правительства РТ», — заявил президент РТ Рустам Минниханов в рамках в своем ежегодном послании в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева.

Минниханов поручил Аппарату президента разработать стандарт структуры органов местного самоуправления.

Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие – всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».

ОбществоВласть Татарстан
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