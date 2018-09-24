Президент Татарстана: республике необходимо принять новую стратегию развития в нефтехимическом комплексе

Республика Татарстан должна принять новую стратегию развития в нефтехимическом комплексе. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева.



«На протяжении последних 5 лет предприятия нефтехимического комплекса сохраняют высокий темп роста инвестиций», — отметил Минниханов.

Однако, по его словам, в новой стратегии одной из основ должно стать использование «нефти как сильнейшего сырья для нефтехимии».

Напомним, на мероприятие приглашены члены Правительства РТ, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, представители общественности и другие — всего порядка 600 человек. Онлайн-трансляцию послания ведет «Реальное время».