Жертвами наводнения в Тунисе стали шесть человек

В Тунисе шесть человек погибли из-за сильнейших за последние 20 лет проливных дождей, которые вызвали наводнение и сход селей.

Больше всего пострадал популярный у туристов регион Набель. В ряде районов разрушены мосты, затоплены первые этажи зданий, в том числе некоторых отелей. Часть туристов вынужденно переселилась в другие места.

В российском посольстве сообщили, что информации о гражданах РФ, пострадавших во время наводнения, не поступало, сообщает «Первый канал».

Ранее более 60 человек погибли из-за тайфуна «Мангхут», который обрушился на Филиппины в середине сентября.