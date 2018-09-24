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Происшествия

Жертвами наводнения в Тунисе стали шесть человек

10:16, 24.09.2018
Жертвами наводнения в Тунисе стали шесть человек
Фото: скриншот видео 1tv.ru

В Тунисе шесть человек погибли из-за сильнейших за последние 20 лет проливных дождей, которые вызвали наводнение и сход селей.

Больше всего пострадал популярный у туристов регион Набель. В ряде районов разрушены мосты, затоплены первые этажи зданий, в том числе некоторых отелей. Часть туристов вынужденно переселилась в другие места.

В российском посольстве сообщили, что информации о гражданах РФ, пострадавших во время наводнения, не поступало, сообщает «Первый канал».

Ранее более 60 человек погибли из-за тайфуна «Мангхут», который обрушился на Филиппины в середине сентября.

Происшествия
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