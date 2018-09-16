Более 60 человек погибли из-за тайфуна «Мангхут» на Филиппинах

Тайфун «Мангхут», обрушившийся на этой неделе на Филиппины, унес жизни 64 человек. Пострадали 33 человека, еще 45 числятся пропавшими без вести.



Наибольший ущерб тайфун нанес провинции Бенгет на острове Лусон — 38 погибших и 37 пропавших без вести, передает «Интерфакс».

Сегодня «Мангхут» достиг южного побережья Китая. Из-за удара стихии свыше 2,4 млн человек пришлось покинуть дома в провинции Гуандун.



Напомним, что в конце 2017 года из-за тропического шторма на Филиппинах, который вызвал наводнения и оползни, погибли свыше 200 человек.