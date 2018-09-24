В колонии в Пермском крае найден мертвым нижегородский вор в законе Вагон

В Пермском крае в ИК-11 был найден повесившимся нижегородский вор в законе Владимир Вагин по прозвищу Вагон.

По информации «Коммерсанта», мужчина отбывал семилетний срок за покушение на убийство выпускника академии МВД в уличной драке возле кафе. Адвокаты Вагина не верят в его суицид и намерены ходатайствовать о назначении судебно-медицинской экспертизы в рамках доследственной проверки.

Стоит отметить, что ранее криминальный авторитет отбывал наказание в колонии строгого режима, в которой находился под круглосуточным наблюдением. В сентябре его перевели в пермскую ИК-11.

Напомним, ранее в Испании сообщили о задержании одного из главных представителей «русской мафии».