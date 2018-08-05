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В Испании сообщили о задержании одного из главных представителей «русской мафии»

15:30, 05.08.2018
В Испании сообщили о задержании одного из главных представителей «русской мафии»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Национальная полиция Испании задержала в Андалусии трех граждан Армении и Грузии, подозреваемых в связях с «российской мафией».

По версии следствия, один из них является третьим в иерархии русской мафии во всем мире, передает «Коммерсант».

Гражданин Армении, живший в Литве, и два гражданина Грузии были задержаны во время встречи, на которой обсуждали убийство члена конкурирующей группировки.

Им предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе.

Отмечается, что испанская полиция арестовала в 2018 году более 120 членов «русской мафии». Впоследствии выяснилось, что большинство из них — уроженцы Грузии и Армении.

Происшествия
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