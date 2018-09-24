Навального задержали на выходе из спецприемника после 30 суток ареста

Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток ареста.

Причины задержания оппозиционера пока неизвестны, передает «Дождь».

Напомним, что Тверской районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за участие в акции «Забастовка избирателей» 28 января. Он был признан виновным в повторном нарушении правил проведения акции.

Глава Росгвардии Виктор Золотов в тот момент, когда Навальный находился под арестом, записал видеообращение, в котором вызвал его на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

