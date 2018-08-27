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Навального арестовали на 30 суток за акцию 28 января

17:19, 27.08.2018
Навального арестовали на 30 суток за акцию 28 января
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Тверской районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за участие в акции «Забастовка избирателей» 28 января.

Навального признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции, передает «Дождь».

Отмечается, что его задержали 25 августа рядом с его домом и доставили в отдел полиции, где он пробыл до суда.

Напомним, ранее суд в Москве арестовал Навального на 30 суток за организацию в Москве несогласованной акции 5 мая.

Происшествия
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