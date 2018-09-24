В России предложили отменить повторный досмотр трансферных пассажиров и багажа

В России предложили отменить повторный досмотр трансферных пассажиров и багажа.

Автором инициативы стал «Аэрофлот». Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев направил письмо с соответствующим предложением в кабмин, сообщают «Известия».

Реализация инициативы возможна при заключении с государствами-участниками ИКАО международных соглашений о взаимном признании норм авиабезопасности каждой страны. Договор планируется подписать со странами Евросоюза, Китаем, США и Израилем.

Предполагается, что данная мера сократит очереди в аэропортах при пересадках, а значит, минимизирует количество опозданий на рейсы и случаи потери багажа.

В Шереметьево, Домодедово, а также в Международной ассоциации аэропортов нововведение «Аэрофлота» поддержали.



Ранее сообщалось, что в России охранники в аэропортах и на вокзалах могут получить право на досмотр автомобилей.