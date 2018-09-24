Новости бизнеса

06:37 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В России предложили отменить повторный досмотр трансферных пассажиров и багажа

06:27, 24.09.2018
В России предложили отменить повторный досмотр трансферных пассажиров и багажа
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России предложили отменить повторный досмотр трансферных пассажиров и багажа.

Автором инициативы стал «Аэрофлот». Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев направил письмо с соответствующим предложением в кабмин, сообщают «Известия».

Реализация инициативы возможна при заключении с государствами-участниками ИКАО международных соглашений о взаимном признании норм авиабезопасности каждой страны. Договор планируется подписать со странами Евросоюза, Китаем, США и Израилем.

Предполагается, что данная мера сократит очереди в аэропортах при пересадках, а значит, минимизирует количество опозданий на рейсы и случаи потери багажа.

В Шереметьево, Домодедово, а также в Международной ассоциации аэропортов нововведение «Аэрофлота» поддержали.

Ранее сообщалось, что в России охранники в аэропортах и на вокзалах могут получить право на досмотр автомобилей.

БизнесТранспорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок