В России предложили отменить повторный досмотр трансферных пассажиров и багажа
В России предложили отменить повторный досмотр трансферных пассажиров и багажа.
Автором инициативы стал «Аэрофлот». Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев направил письмо с соответствующим предложением в кабмин, сообщают «Известия».
Реализация инициативы возможна при заключении с государствами-участниками ИКАО международных соглашений о взаимном признании норм авиабезопасности каждой страны. Договор планируется подписать со странами Евросоюза, Китаем, США и Израилем.
Предполагается, что данная мера сократит очереди в аэропортах при пересадках, а значит, минимизирует количество опозданий на рейсы и случаи потери багажа.
В Шереметьево, Домодедово, а также в Международной ассоциации аэропортов нововведение «Аэрофлота» поддержали.
Ранее сообщалось, что в России охранники в аэропортах и на вокзалах могут получить право на досмотр автомобилей.БизнесТранспорт
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