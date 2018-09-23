Сотрудники Росгвардии задержали в Казани нетрезвого водителя на угнанной машине

В Казани сотрудники УВО Росгвардии по РТ задержали пьяного мужчину, подозреваемого в угоне ВАЗ 2109.

«Неуверенно передвигающуюся по проезжей части автомашину росгвардейцы заметили на перекрестке улиц Ибрагимова — Воровского и отправились вслед за ней. У ближайшего светофора автомобиль был остановлен. В салоне «девятки» находились двое пассажиров, а управлял транспортным средством нетрезвый водитель. Стражи правопорядка попросили у сидящего за рулём гражданина предъявить документы на машину, но их у него не оказалось», — передает пресс-служба Приволжского округа войск нацгвардии РФ.

Выяснилось, что мужчина угнал машину у своего знакомого. Подозреваемого задержали, в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, за рулем автомобиля Mercedes G-Class, который протаранил опору моста на улице Клары Цеткин в Казани, находился угонщик.