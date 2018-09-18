Новости происшествий

18:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

За рулем протаранившего опору моста в Казани «Гелендвагена» был угонщик — СМИ

17:18, 18.09.2018
За рулем протаранившего опору моста в Казани «Гелендвагена» был угонщик — СМИ
Фото: скриншот видео vk.com

За рулем автомобиля Mercedes G-Class, который протаранил опору моста на улице Клары Цеткин в Казани, находился угонщик.

По информации «Комсомольской правды», за рулем был 24-летний молодой человек, никогда не имевший водительских прав. Он ехал на скорости свыше 100 километров в час и не смог вписаться в поворот. Тормозной путь автомобиля составил более 70 метров.

Собственник автомобиля написал заявление об угоне. Он уточнил, что у автомобиля испортилась сигнализация, после чего владелец оставил его в сервисе для ремонта.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты