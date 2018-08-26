Администрация Порошенко хочет перенести выборы президента Украины

Администрация президента Украины Петра Порошенко собирается добиться переноса выборов главы государства с весны на лето 2019 года.

«Смысл?.. Во-первых, чем ниже явка, тем проще манипулировать результатами голосования, тем больше простора для подтасовок. А в период отпусков, каникул и прочих вакаций посещаемость избирательных участков снижается естественным образом. Во-вторых, молодежь, принадлежащая к наименее дисциплинированным электоральным группам, летом выполняет свой долг особенно неохотно. А избиратели 18+ по традиции не склонны жаловать действующую власть. В-третьих (не смейтесь), президентские технологи всерьез считают, что избиратели летом добрее, чем ранней весной, и легче прощают власти ошибки», — пишет заместитель главного редактора «Зеркала недели» Сергей Рахманин.

По его словам, возможный план переноса выборов может опираться на несостыковку в тексте конституции. Так, президент избирается сроком на пять лет, очередные выборы проводятся в «последнее воскресенье марта пятого года полномочий» главы государства, а отсчет полномочий начинается с момента присяги.

Порошенко принес присягу 7 июня 2014 года, и по формуле «от звонка до звонка» его полномочия должны истечь 7 июня 2019 года. Если же следовать конституции, президентские выборы должны быть назначены на 31 марта 2019 года.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла первое место в президентском рейтинге на Украине.