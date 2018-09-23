Porsche перестанет выпускать дизельные автомобили

Автоконцерн Porsche откажется от выпуска двигателей из-за скандала с показателями выбросов в атмосферу вредных веществ. Об этом сообщил руководитель компании Оливер Блуме.

«Дизельный кризис доставил нам много неприятностей. В этой связи мы в будущем хотим сконцентрироваться на том, что мы прежде всего можем делать — это мощные бензиновые авто, гибриды, а с 2019 года — чисто электромобили», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

Ранее сообщалось, что Volkswagen выплатит владельцам машин $10 миллиардов для урегулирования «дизельного скандала».