РПЦ пригрозила разорвать отношения с Константинополем при признания украинской автокефалии

Глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что если украинская церковь получит автокефалию, отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны.



«Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем», — приводит «Интерфакс» слова митрополита.

Ранее нештатная ситуация произошла в в Чистопольской епархии — РПЦ отправила под запрет протоиерея Владимира Головина, настоятеля храма из Болгара. Это довольно-таки серьезное наказание в РПЦ и прибегают к нему при крайних мерах. Подробно — в материале «Реального времени».