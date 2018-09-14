РПЦ прекратила поминовение константинопольского патриарха Варфоломея

Синод Русской православной церкви принял решение прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея.

Также глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион объявил, что РПЦ прекращает участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата.

Прекращение поминовения означает, что патриарх Московский перестанет произносить имя Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном богослужении, пишет «РИА Новости».



Ранее в РПЦ уже пригрозили разорвать отношения с Константинополем при признании украинской автокефалии.