В Норвегии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
В Норвегии задержали российского гражданина по подозрению в шпионаже. Его уже арестовали на две недели с контролем писем и посещений. У него также изъяли электронное оборудование, но не уточняется какое.
Мужчину задержали после участия в семинаре в норвежском парламенте на тему дигитализации, в котором участвовали представители 34 стран.
По данным Verdens Gang, задержанному 51 год. Его адвокат сообщил, что россиянин не понимает, почему его задержали и считает, что «произошло недопонимание».
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