В Норвегии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

В Норвегии задержали российского гражданина по подозрению в шпионаже. Его уже арестовали на две недели с контролем писем и посещений. У него также изъяли электронное оборудование, но не уточняется какое.



Мужчину задержали после участия в семинаре в норвежском парламенте на тему дигитализации, в котором участвовали представители 34 стран.

По данным Verdens Gang, задержанному 51 год. Его адвокат сообщил, что россиянин не понимает, почему его задержали и считает, что «произошло недопонимание».

Ранее СМИ сообщили о возможном аресте «отравителей» Скрипалей в Нидерландах.