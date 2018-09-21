СМИ сообщили о возможном аресте «отравителей» Скрипалей в Нидерландах

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Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, в этом году были арестованы на территории Нидерландов.

Как передают The Insider и Bellingcat, сроки ареста неизвестны. Однако их источник намекнул, что об этом задержании можно узнать больше, «если читать СМИ».

Ранее сообщалось, что два российских шпиона, которых задержали этой весной в Нидерландах, пытались получить информацию о работе швейцарской лаборатории в Шпице. В последнее время эта лаборатория занималась исследованиями, связанными с применением отравляющего газа в Сирии, а также с отравлением Скрипалей в Великобритании.