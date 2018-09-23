Жириновский заявил о непризнании выборов хабаровского губернатора еще до подсчета 100% голосов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о непризнании партией выборов губернатора в Хабаровском крае еще до подсчета 100% голосов.

«До подсчета сделали заявление, потому что грубейшие нарушения в период голосования. А подсчет мы уже знаем какой, они силой вышвыривают наших наблюдателей, наших членов УИК и делают фальшивые протоколы. Мы это все уже знали, что криминальная структура, и поэтому мы ни под каким видом не признаем выборы в Хабаровском крае и будем протестовать по всем направлениям», — цитирует политика BFM.

По его словам, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал «не победит никак».

«Да у них нет честных выборов. Вот они включили робот, который по всем номерам телефонов избирателей сообщал ложную информацию, клеветническую в отношении Фургала и ЛДПР, несколько дней оболванивали всех избирателей края. Тех, кто в погонах, погнали на специальные участки голосовать, вы можете в социальных сетях увидеть, как офицер фотографирует каждый бюллетень, который заполняет солдат, или же требует, чтобы они заполнили бюллетень и перед опусканием в урну подходили и показывали. И Росгвардия так, и армия, и МЧС, и проводились совещания, допустим, [от] бюджетников, учителей, врачей требовали голосовать только за Шпорта, а кто не будет, грозили увольнением», — сказал Жириновский.

Ранее штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала и Вячеслава Шпорта от «Единой России» сообщили о подаче в региональный избирком жалоб на нарушения в ходе голосования. Кроме того, был зафиксирован факт подкупа избирателей.

Тем временем, по данным экзитпола, Шпорт во втором туре выборов главы региона получает 57% голосов.