Новичок «СЮ» Павел Коледов: «Все хорошо, играть – одно удовольствие»

Новичок «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал свой первый матч в составе уфимской команды. Напомним, накануне уфимцы разгромили казахстанский «Барыс» — 7:3.

— Рад, что так хорошо влился в коллектив. Все хорошо складывается, играть – одно удовольствие. Начало было немного тяжелое, потом команда забила хорошие голы. После этого стало чуть легче.

-В третьем периоде «юлаевцы», как показалось, стали играть от обороны. Это была установка тренеров?

— Нет, нам надо было продолжать играть в свою игру. Просто мы 2 периода хорошо провели, выложились и забили много шайб. В третьем игровом отрезке немного «подсели», совершили ошибки.